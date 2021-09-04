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Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Капитаном команды будет Баринов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут игру на поле начнут Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Федор Смолов.

Функции капитана команды будет выполнять Баринов.

Игра пройдет на Кипре и стартует в 19:00 мск.

В группе H лидируют сейчас Хорватия и Россия – по 7 очков. Далее идут Словакия (6), Словения, Мальта и Кипр (по 4).

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на чемпионат мира. Сборная, финишировавшая в отборочном турнире на второй позиции, выходит в стыковые матчи.

В предыдущем матче сборная России на своем поле сыграла вничью с Хорватией (0:0), Кипр крупно уступил Мальте (0:3).

футбол ЧМ-2022

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