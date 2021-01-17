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Еще одна компания отказалась быть спонсором ЧМ по хоккею в Белоруссии

Еще одна компания отказалась быть спонсором ЧМ по хоккею в Белоруссии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Немецкая компания Liqui Moly также отказывается спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году, если он будет проходить в Белоруссии. Об этом говорится в инстаграме бренда.

В корпорации заявили, что "политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly".

СпортЛукашенко заявил о готовности провести ЧМ по хоккею без ЛатвииЧитать подробнее

Ранее спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет его соорганизатором, отказались автомобильный производитель Skoda и бренд NIVEA MEN.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он должен пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако окончательное решение ИИХФ относительно места проведения ЧМ-2021 пока так и не принято.

Белоруссия хоккей Liqui Moly

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