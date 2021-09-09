Пеле назвал хорошим свое самочувствие после операции на кишечнике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, что успешно восстанавливается после операции по удалению опухоли из толстой кишки.

"Я иду на поправку", - рассказал бывший футболист на своей странице в инстаграме. В том же посте Пеле выразил соболезнования своему другу бразильскому певцу Роберту Карлосу, сын которого в среду скончался от рака.

80-летний Пеле поступил в больницу "Альберт Эйнштейн" в бразильском городе Сан-Паулу 31 августа на ежегодное обследование, которое из-за пандемии COVID-19 ему не удалось пройти в прошлом году. В субботу 4 сентября ему была сделана операция по удалению опухоли, которую выявили в процессе исследования.

Пеле является единственным футболистом в истории, который выиграл со своей сборной три чемпионата мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах.