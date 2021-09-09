Арбачаков счел средним уровень бокса на чемпионате России в Кемерове

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу среди любителей и профессионалов Юрий Арбачаков считает, что участники чемпионата России в Кемерове продемонстрировали не самый качественный бокс.

"Ну, уровень боксеров в финалах, достаточно так, не высокий, но средний. Конечно, есть определенные весовые категории, где они действительно показывают хороший бокс, на уровне чемпионов России. А так – средний уровень", - сказал Арбачаков "Интерфаксу".

Чемпионат России без участия боксеров, выступавших на Олимпиаде в Токио, прошел в Кемерово с 27 августа по 5 сентября.

Что касается 54-летнего Арбачакова, в 1989 году он выиграл чемпионат СССР, а затем чемпионаты Европы и мира. В 1990 году перешел в профессионалы. В 1992г. выиграл чемпионский пояс в наилегчайшем вече по версии Всемирного боксерского совета (WBC), став первым его обладателем среди отечественных спортсменов.

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