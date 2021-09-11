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Дубль Роналду помог МЮ крупно победить "Ньюкасл" в чемпионате Англии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Ньюкаслу" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Английской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей на поле МЮ, - 4:1 в пользу хозяев.

Два мяча в составе клуба из Манчестера провел Криштиану Роналду, для которого это был первый мяч после возвращения. Португалец нанес точные удары на 45+2 и 62-й минутах. Также в составе МЮ отличились Бруну Фернандеш (80), и Джесси Лингард (90+2). Гол в составе "Ньюкасла" провел Хавьер Манкильо (56).

"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата. "Ньюкасл" - на предпоследнем, 19-м месте (1).

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы. Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус".

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