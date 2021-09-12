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"Нижний Новгород" в меньшинстве обыграл "Динамо" в седьмом туре РПЛ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл в гостях московское "Динамо" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

"Нижний Новгород" победил с помощью голов Игоря Горбунова (75-я минута) и Николая Калинского (83). За "Динамо" забил Денис Макаров (13).

Гости проводили последние минуты матча в меньшинстве после удаления Лукаса Масоэро (88) за вторую жёлтую карточку.

На 52-й минуте нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти. На 89-й минуте игрок "Динамо" Клинтон Н'Джие также не забил с пенальти.

Ранее в воскресенье "Сочи" обыграл "Уфу" со счётом 3:1. За "Сочи" отличились Зандер Матео Кассьера (11), Кристиан Нобоа (36) и Жаозиньо (90+4). "Уфа" ответила голом Гамида Агаларова (50).

"Динамо" занимает четвёртое место в чемпионате, имея в активе 13 очков. "Сочи" идёт на второй позиции (15 очков). "Нижний Новгород" занимает шестое место, набрав 11 баллов. "Уфа" набрала 5 очков и идёт 13-й.

футбол РПЛ Нижний Новгород Динамо

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