Медведев остался на втором месте рейтинга ATP после триумфа на US Open

Рублев поднялся на пятое место рейтинга

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В ночь на понедельник Медведев выиграл турнир Большого шлема US Open и набрал 2000 рейтинговых очков. Всего на его счету 10 780 баллов.

Еще один россиянин Андрей Рублев, который на US Open дошел до третьего круга, поднялся на пятую строчку рейтинга, имея в активе 6130 очков. Для Рублева эта позиция является наивысшей за всю карьеру.

Кроме того, в топ-100 находятся россияне Аслан Карацев (25, 2074) и Карен Хачанов (27, 1965).

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (12 133), уступивший Медведеву в финале US Open.