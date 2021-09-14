ПСЖ включил Месси в заявку на матч Лиги чемпионов с "Брюгге"
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси вошел в заявку французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге".
Список игроков, которые в составе ПСЖ отправляются в Бельгию, обнародовала пресс-служба французского клуба.
Матч "Брюгге" - ПСЖ пройдет 15 сентября и стартует в 22:00 мск.
Месси стал игроком ПСЖ в августе нынешнего года. До этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне", вместе с которой, в частности, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Le groupe parisien pour #CLUPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2021
🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/kSIrs1GBbk