ПСЖ включил Месси в заявку на матч Лиги чемпионов с "Брюгге"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси вошел в заявку французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге".

Список игроков, которые в составе ПСЖ отправляются в Бельгию, обнародовала пресс-служба французского клуба.

Матч "Брюгге" - ПСЖ пройдет 15 сентября и стартует в 22:00 мск.

Месси стал игроком ПСЖ в августе нынешнего года. До этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне", вместе с которой, в частности, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.