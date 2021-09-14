Гендиректор ФК "Динамо" опроверг факт предложения "Барселоны" по Захаряну

Футболист Арсен Захарян Фото: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что от испанская "Барселона" не обращалась по поводу возможного приобретения полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

"На данный момент "Динамо" не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".

"Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу", - отметил гендиректор.

официальных документов по переговорам от испанской "Барселоны".

Ранее СМИ сообщали о намерениях "Барселоны" начать переговоры по переходу Захаряна в испанский клуб.

18-летний воспитанник "Динамо" Захарян в нынешнем сезоне провел в чемпионате России семь матчей, забив один мяч. Был задействован в сентябрьских матчах за сборную России.