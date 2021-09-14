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Дюков отверг намерения отменить лимит на легионеров в российском футболе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не предлагал полностью отменить лимит на легионеров, заявил глава РФС Александр Дюков.

"Президент (Владимир Путин – ИФ) сказал, что необходимо регулирование этой сферы, которая связана с использованием иностранных игроков в российских соревнованиях. Мы не предлагали отказаться от этого регулирования. Наше предложение – новый подход, который направлен на то, чтобы повысить конкурентоспособность наших клубов, повысить их расходы и сохранить мотивацию к развитию для наших игроков", - сказал Дюков.

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"К сожалению, в информационном поле все свелось к обсуждению упрощенного варианта, подразумевающее отмену лимита. Это не так", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорту назвал нецелесообразной идею снятия количественных ограничений на участие иностранных спортсменов в российских соревнованиях.

Дюков подчеркивает, что в предложении РФС, которое обсуждается с клубами, "говорится о минимальном гарантированном количестве доморощенных игроков – 8, их может быть и больше".

Также, по словам Дюкова предлагаются "качественные требования к легионерам, введение плавающего потолка зарплат, стимулирование российских клубов использовать российских игроков".

"Это комплекс мер, подразумевающий, в том числе, стимулирование и финансирование клубных академий, которые будут следовать нашим требованиям", - говорит глава РФС.

"Мы заинтересованы, чтобы наши игроки играли в российских клубах, так как они – главные поставщики молодых игроков, которые будут получать за это соответствующее вознаграждение. Требования к доморощенным игрокам, требования к легионерам есть в любом чемпионате, полностью отказаться от этого регулирования нельзя, мы предлагаем просто изменить поход", - добавил он.

Кто говорил об отмене лимита

Летом, после неудачного выступления сборной России на чемпионате, об отказе от лимита говорил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

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"Предложение касается изменения подходов к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита легионеров в принципе", - сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24" 23 августа, приведя в пример 2008 год, когда сборная России стала бронзовым призером, несмотря на большее количество легионеров в отечественных клубах.

До этого, 6 июля, о пересмотре лимита говорил министр спорта Олег Матыцин.

"Надо его (лимит на легионеров в российском футболе) пересматривать. Однако вопрос развития футбола надо рассматривать в комплексе, а не отдельно об изменении лимита на легионеров. Как единичное решение это не даст необходимого эффекта", - сказал Матыцин журналистам.

Какой лимит сейчас

В настоящее время лимит на легионеров в чемпионате России действует по формуле по формуле "8+17". Согласно ей, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе одной команды могли находиться не более шести иностранных футболистов, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.

футбол РФС

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