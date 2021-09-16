Феттель и Стролл останутся пилотами Aston Martin на следующий сезон

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл продолжать выступать за Aston Martin в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды.

"Команда Aston Martin" рада подтвердить неизменный состав пилотов на 2022 года: Лэнс Стролл и Себастьян Феттель", - говорится в сообщении.

34-летний Феттель является четырехкратным чемпионом мира в составе Ferrari, в Aston Martin он выступает с нынешнего года.

22-летний Стролл дебютировал в "Формуле-1" в 2017 году, пилотом Aston Martin является с 2019 года.