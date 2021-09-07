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Гонщик "Формулы-1" Рассел в следующем сезоне будет выступать за Mercedes

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Команда "Формулы-1" Mercedes подписала контракт с британским пилотом Джорджем Расселом.

"Джордж Рассел станет напарником действующего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, начиная с сезона Формулы-1 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Рассел проводит третий сезон в "Формуле-1", выступая за Williams. В 2020 году гонщик провел одну гонку за Mercedes - на Гран-при Бахрейна, где занял девятое место.

Лучшим достижением в карьере 23-летнего гонщика является второе место на Гран-при Бельгии в текущем сезоне.

6 сентября пресс-служба команды Alfa Romeo сообщила, что финн Валттери Боттас, который является действующим напарником Хэмилтона в Mercedes, будет выступать за команду с 2022 года.

Mercedes - немецкая гоночная команда, которая выступает в "Формуле-1" с 2010 года. С 2014 года команда семь раз подряд выигрывала кубок конструкторов, а ее пилоты также семь раз подряд становились чемпионами мира (шесть раз Хэмилтон и один раз Нико Росберг).

автоспорт Формула-1

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