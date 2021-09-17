Назван следующий соперник Цзю-младшего

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следующий поединок австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проведет против японца Такеши Иноуэ.

Как сообщается в инстаграме Цзю-младшего, бой пройдет 17 ноября. Ранее анонсировалось, что поединок состоится в Австралии.

Летом нынешнего года 26-летний Цзю одержал победу над австралийцем Стивом Спарком, в результате чего защитил чемпионский пояс WBO Global в первой средней весовой категории. На его счету теперь 19 побед в 19 поединках, из них 15 – нокаутом.

В активе 31-летнего Иноуе 17 побед, а также по одной ничьей и поражению.