"Арсенал" одержал вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Нижний Новгород"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" нанесли поражение соперникам из "Нижнего Новгорода" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на нижегородском стадионе, завершилась со счетом 2:3. За "Арсенал" дубль оформил Горан Чаушич (17-я и 90+5-я минуты), еще один гол забил Евгений Марков (45+1). В составе "Нижнего Новгорода" отличились Николай Калинский (9) и Алексей Козлов (86).

"Арсенал" одержал вторую победу в чемпионате и занимает 13-е место в таблице, имея в активе 8 очков. "Нижний Новгород" идет на седьмом месте (11 очков).

В следующем туре "Арсенал" сыграет с "Уралом" (Екатеринбург), а "Нижний Новгород" встретится с московским ЦСКА, обе встречи пройдут 27 сентября.