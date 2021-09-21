"Авангард" победил "Спартак" в КХЛ
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Гагарина омский хоккейный клуб "Авангард" нанес поражение московскому "Спартаку" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи, прошедшей на льду "Спартака" в Москве, - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу "Авангарда". Шайбы забросили Николай Прохоркин, Наиль Якупов, Петер Цегларик и Владимир Брюквин.
"Спартак" представляет Западную конференцию, где занимает сейчас пятое место: в девяти матчах он набрал 10 очков.
"Авангард" является клубом Восточной конференции, где тоже занимает пятую строчку: в его активе 10 очков в восьми встречах.