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"Авангард" победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Гагарина омский хоккейный клуб "Авангард" нанес поражение московскому "Спартаку" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей на льду "Спартака" в Москве, - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу "Авангарда". Шайбы забросили Николай Прохоркин, Наиль Якупов, Петер Цегларик и Владимир Брюквин.

"Спартак" представляет Западную конференцию, где занимает сейчас пятое место: в девяти матчах он набрал 10 очков.

"Авангард" является клубом Восточной конференции, где тоже занимает пятую строчку: в его активе 10 очков в восьми встречах.

хоккей КХЛ

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