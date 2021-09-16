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ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение столичному "Спартаку" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на арене "Мегаспорт", которая является домашней для "Спартака", и завершилась победой ЦСКА со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2).

В составе ЦСКА три точных броска нанес Сергей Плотников, по разу отличились Лукас Валььмарк и Сергей Андронов. В составе "Спартака" два гола на счету Ильи Талалуева, один – Александра Хохлачева.

По ходу матча армейская команда вела со счетом 3:0, но к середине третьего периода позволила сопернику отыграться. Однако вскоре перевес вновь оказался на стороне ЦСКА, которому в итоге удалось забросить шайбу и в пустые ворота – когда "Спартак" поменял вратаря на полевого игрока.

Обе команды являются представителями Западной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 10 очков в семи матчах и занимает в турнирной таблице вторую строчку. При этом после поражения от "Авангарда" в первой игре команда одержала шесть побед подряд.

На два балла ЦСКА отстает от лидирующего "Динамо", у которого после шести побед в шести матчах 12 очков.

Что касается "Спартака", он на пятой строчке – 8 очков в семи матчах.

хоккей КХЛ

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