Футболист ЦСКА Заболотный оштрафован за празднование с фанатами гола "Спартаку"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на 20 тысяч рублей оштрафовал нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного сообщает пресс-служба РФС.

Поводом для наказание стало поведение футболиста во время домашнего для ЦСКА матча против московского "Спартака" 20 сентября. На 82-й минуте игры Заболотный нанес точный удар в ворота "Спартака" и отправился праздновать гол (ставший в итоге победным - 1:0) на трибуну к болельщикам армейской команды.

Эти действия Заболотного в РФС трактовали как "нарушение обязательных требований раздела 3 санитарного регламента чемпионата".

При этом еще во время игры судья показал форварду за это желтую карточку, она оказалась второй - в результате Заболотный был удален.

Кроме того, "Спартак" оштрафован за "неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента на 10 тыс. рублей. Еще 50 тыс. рублей "Спартак" заплатит за скандирование зрителями ненормативной лексики.

За аналогичное нарушение ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей. За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата "армейцы" выплатят 15 тыс. рублей.