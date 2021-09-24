Гонка "Формулы-3" в Сочи перенесена с субботы на пятницу из-за ожидаемых ливней

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Из-за ухудшающихся погодных условий в Сочи гонка в рамках серии "Формула-3" пройдет не в субботу, а сутками ранее, сообщили "Интерфаксу" организаторы соревнования в пятницу.

Гонка, которая была запланирована на утро 25 сентября, состоится в пятницу. Начало - 17:25 мск.

Ранее сообщалось, что в Сочи 25 и 26 сентября пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 м/сек, возможны смерчи.

Гоночный уикенд в Гран-При России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. Он включает в себя заезды в чемпионатах классов "Формула-1", "Формула-2", "Формула-3".