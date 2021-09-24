Буре назвал сильным ходом приглашение Знарка в сборную России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Специальный представитель ФХР по международным делам, чемпион мира по хоккею Павел Буре положительно оценивает назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

"Поддерживаю решение пригласит в штаб Олега Знарка. Это по-настоящему сильный ход", - сказал Буре, слова которого "Интерфаксу" приводит пресс-служба ФХР.

"Олег - очень опытный тренер, с ним сборная выигрывала золото и медали чемпионатов мира, Олимпийские игры 2018 года. Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде", - подчеркивает Буре.

"Помощниками Знарка станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов – тоже очень опытные специалисты. Я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова – еще с детства. Думаю, в штаб сборной еще укрепится, и в Пекине у нас будет по-настоящему сильный тренерский состав", - отметил он.

О возвращении на пост главного тренера сборной России Знарка, стало известно в пятницу. Ранее при нем россияне выиграли ЧМ-2014 и ОИ-2018.