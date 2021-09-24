Хэмилтон сбил механика на "Сочи Автодроме"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон сбил механика во время свободных заездов в рамках Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Он заехал в бокс на "Сочи Автодроме", где его ожидала бригада механиков. Один из них отвечал за передний домкрат. Британцу не удалось вовремя притормозить, в результате механик отскочил назад и упал. Впрочем, он сразу же ловко и без посторонней помощи поднялся на ноги.

В сообщении пресс-службы "Формулы-1" подчеркивается, что инцидент не привел к травмам.

В пятницу в Сочи состоялись две свободные практики. В субботу пройдут третья и квалификация, в воскресенье – основная гонка.

Хэмилтон является семикратным чемпионом "Формулы-1".