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Бывший главный тренер ЦСКА Никитин возглавил ХК "Локомотив"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Локомотив" (Ярославль) назначил на пост главного тренера Игоря Никитина, сообщила в субботу пресс-служба команды.

"Новым главным тренером назначен Игорь Валерьевич Никитин", - говорится в сообщении.

Прежний тренер Андрей Скабелка покидает команду. Как сообщила пресс-служба, "клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры".

Скабелка возглавлял "Локомотив" с мая 2020 года.

48-летний Никитин ранее работал главным тренером "Авангарда" (Омск), тренером в сборной России, а также возглавлял московский хоккейный клуб ЦСКА, который покинул в июле 2021 года. Под руководством Никитина ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.

"Локомотив" занимает 10-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе семь очков.

хоккей Локомотив Игорь Никитин

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