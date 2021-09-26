Экс-футболист "Зенита" Герасимец скончался в возрасте 55 лет
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни
"Экс-полузащитник сине-бело-голубых скончался на 56-м году жизни", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
"Футбольный клуб "Зенит" выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца", - говорится в сообщении.
Герасимец играл в петербургской команде с 1997-1999 и стал причастным к первому в российской истории титулу "Зенита" - обладателя Кубка России сезона-1998/99.