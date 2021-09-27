ФХР пока не подписала контракт со Знарком

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Олег Знарок пока еще не поставил подпись под соглашением с Федерацией хоккея России в качестве главного тренера сборной страны, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Сегодня состоялось заседание Экспертного совета ФХР, было много мнений. Контракт со Знарком еще не подписан ", - сказал Третьяк журналистам.

24 сентября сообщалось, что 58-летний Знарок возвращается на пост главного тренера сборной России. Ранее Знарок возглавлял национальную команду страны - с 2014 по 2018 годы. С ним сборная России выиграла ЧМ-2014 и ОИ-2018. Кроме того, специалист приводил к триумфам в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" (дважды) и петербургский СКА.