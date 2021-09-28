Умер чемпион мира по футболу-1966 в составе сборной Англии Роджер Хант

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Англии по футболу Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба "Ливерпуля", цвета которого он защищал на клубном уровне.

Отмечается, что ветеран английского футбола умер у себя дома после продолжительной болезни.

В составе "Ливерпуля" Хант забил 285 мячей в 492 матчах. Это достижение являлось рекордным до тех пор, пока Иан Раш не улучшил его в 1992 году. При этом на счету Ханта 244 гола в чемпионатах Англии, что является высшим достижением в истории "Ливерпуля".

За сборную Англии Хант провел 34 матча, забив 18 мячей. В 1966 году вместе с партнерами по сборной Англии он выиграл чемпионат мира.