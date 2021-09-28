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Россиянин Ян проведет бой за временный титул UFC с американцем Сэндхагеном

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян проведет бой за временный титул против американца Кори Сэндхагена, сообщает ESPN, ссылаясь на главу UFC Дану Уайта.

Поединок пройдет 30 октября в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

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Изначально в этот день должен был состояться бой-реванш Яна против американца Алджамейна Стерлинга, лишившего российского бойца чемпионского пояса. Однако накануне стало известно, что этот поединок не состоится в связи с проблемами с шеей Стерлинга после перенесенной им операции.

7 марта Ян в статусе действующего чемпиона UFC проводил бой против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

На счету 29-летнего Сэндхагена в смешанных единоборствах 14 побед (6 – нокаутом) и три поражения. 28-летний Ян выиграл 15 поединков (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.

UFC смешанные единоборства

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