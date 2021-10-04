СМИ сообщили о скором уходе Николича с поста главного тренера "Локомотива"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" и главный тренер команды Марко Николич договорились о расторжении контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что утром в понедельник Николич провел встречу с руководством РЖД, венцом которой стала договоренность о расторжении контракта с компенсацией. Сумму компенсации составит 3 млн евро.

В настоящее время "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В предыдущем матче "Локомотив" уступил "Ростову" (1:2).

42-летний Николич возглавил "Локомотив" в мае 2020 года, под его руководством команда выиграла Кубок России и по разу становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.