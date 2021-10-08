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ЦСКА обыграл "Анадолу Эфес" в Евролиге

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в пятницу нанесли поражение турецкому "Анадолу Эфес" в выездном матче второго раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Результат встречи в Стамбуле - 100:90 (26:21, 25:25, 28:22, 21:28) в пользу армейцев. Самым результативным игроком у ЦСКА стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 23 очка.

1 октября на старте "регулярки" армейцы в Италии потерпели поражение от "Милана" - 84:74 (21:19, 23:16, 18:14, 22:15).

Ранее в пятницу в Казани местный УНИКС в овертайме уступил "Монако" - 80:88 (15:18, 20:21, 23:11, 16:24, 6:14). Команды из столицы Татарстана проиграла второй раз подряд в стартовавшем сезоне.

баскетбол Евролига

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