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Карпин недоволен игрой сборной России в матче со Словакией

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Качество игры сборной России по футболу в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 против словаков оставило желать лучшего, считает ее главный тренер Валерий Карпин.

"По результату доволен, а по качеству игры лучше вообще ничего не говорить", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

"Все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается. Когда мяч был у нас, то вообще ничего не получалось. В таких играх надо терпеть, показывать, что мы команда", - сказал Карпин.

Игра прошла в пятницу в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Судьбу встречи решил автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте.

Словакия нанесла 26 ударов по воротам (5 - в створ), россияне – 10 (1). По времени владения мячом преимущество оказалось на стороне сборной Словакии – 70%-30%.

Россия по-прежнему занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии – обе команды набрали по 16 очков.

футбол ЧМ-2022

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