Сборная России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Марек Гамшик (Словакия) и Зелимхан Бакаев (Россия) (слева направо) в отборочном матче чемпионата мира-2022 Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России одержали победу над командой Словакии в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Победу сборной России принес автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра, состоявшийся на 24-й минуте.

Словакия нанесла 26 ударов по воротам (5 - в створ), россияне – 10 (1). По времени владения мячом преимущество оказалось на стороне сборной Словакии – 70%-30%.

Матвей "Паук" Сафонов — лучший игрок матча #РоссияСловакия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/NknDRUvFJv — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

В параллельно шедших матчах группы Н Хорватия в гостях победила Кипр (3:0), Словения на выезде - Мальту (4:0).

В группе лидирует Хорватия - 16 очков. Россия на втором месте с аналогичным числом баллов, но с отставанием по дополнительным показателям. На третьем месте идет Словения, набравшая 10 очков. Словакия занимает четвертую строчку (9 ). Пятое и шестое места делят Мальта и Кипр, которые набрали по 4 очка.

Сборная России при нового главном тренере, Валерии Карпине, не пропустила ни одного гола. После отставки Станислава Черчесова россияне провели четыре матча - против Хорватии (0:0), Кипра (2:0), Мальты (2:0) и теперь Словакии (1:0).

На чемпионат мира попадает команда, занявшая первое место в группе. Сборная, которая займет второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.

Следующий матч Россия проведет со Словенией, игра пройдет в Мариборе 11 октября.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.