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Александр Поветкин допустил возвращение на ринг

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин не исключает своего возвращения в профессиональный спорт.

СпортПоветкин завершил карьеруПоветкин завершил карьеруЧитать подробнее

"Я категорично не могу ничего сказать. Если у меня будет в порядке здоровье, если оно позволит боксировать, почему бы и нет", - сказал Поветкин журналистам в Уфе, где проходит вечер профессионального бокса.

Летом нынешнего года 42-летний Поветкин объявил о завершении карьеры, назвав одной из причин, приведших к этому решению, перенесенный им коронавирус.

В марте Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

Для Поветкина поражение в Гибралтаре, где прошел тот бой, стало третьим в карьере при 36 победах (25 из них - нокаутом) и одной ничьей.

Александр Поветкин

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