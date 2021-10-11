"Металлург" выиграл 13-й матч подряд в КХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в понедельник нанесли поражение соперникам из "ХК Сочи" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на домашней для магнитогорцев "Арене-Металлург" и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

В составе "Металлурга" голами в первом и втором периодах отличились Андрей Чибисов (4-я минута) Николай Голдобин (38). "ХК Сочи" ответил шайбой Богдана Якимова (53). В конце третьего периода сочинцы сняли вратаря, и шайбу в пустые ворота на последней минуте матча отправил игрок челябинского клуба Андрей Чибисов, сделав таким образом дубль.

"Металлург" одерживает уже 13-ю победу подряд и сохраняет лидерство в Восточной конференции КХЛ, набрав 30 очков за 16 игр.

Ранее в понедельник челябинский "Трактор" по буллитам обыграл владивостокский "Адмирал" в гостевом матче - 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).

Челябинцы смогли сравнять счет за 55 секунд до конца третьего периода, а овертайм победителя не выявил. Решающий гол в серии буллитов забил хоккеист "Трактора" Тему Пулкиннен.

На данный момент "Трактор" имеет серию из пяти побед и занимает второе место среди клубов Восточной конференции с 28-ю очками за 17 игр.