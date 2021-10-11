Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против национальной команды Словении.
С первых минут в составе российской команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин (капитан команды), Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов, Алексей Миранчук.
Игра пройдет в понедельник в Мариборе и стартует в 21:45 мск.
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT