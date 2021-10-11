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Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против национальной команды Словении.

С первых минут в составе российской команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин (капитан команды), Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

Игра пройдет в понедельник в Мариборе и стартует в 21:45 мск.

футбол ЧМ-2022

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