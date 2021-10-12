ХК СКА подписал контракт с обладателем кубка Гагарина Никитой Гусевым

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Состав петербургского СКА пополнил нападающий Никита Гусев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Соглашение с игроком будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 годы и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104 + 214) очков.

Гусев начал карьеру в команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", с которой выиграл Кубок Харламова, стал лучшим бомбардиром и снайпером МХЛ, был признан самым ценным игроком плей-офф. Участник Матчей Звезд МХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В СКА перешел осенью 2015 года. В составе армейского клуба в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также приза "Лучшей тройке".

В красно-синей форме Гусев становился MVP чемпионата КХЛ, обладателем приза "Джентльмен года", лучшим бомбардиром и неоднократно - лучшим ассистентом Лиги. В 2019 году перешел в "Нью-Джерси", последние два сезона провел в Северной Америке.

Гусев - игрок сборной России. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года, бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019), олимпийский чемпион Пхенчхана, лучший бомбардир и ассистент Игр.