Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов возглавил резервную команду национальной команды страны, олимпийскую сборную, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Новым главным тренером молодежной сборной России назначен Олег Браташ.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, кадровые перестановки "связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам".

"Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - сказал Третьяк.

55-летний Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее он был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для 60-летнего Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету. В сезоне 2019/20 он входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Молодежная команда под его руководством привлекалась к матчам Евролиги среди национальных команд.