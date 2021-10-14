Поиск

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов возглавил резервную команду национальной команды страны, олимпийскую сборную, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

СпортБорис Михайлов поддержал Игоря Ларионова после неудачи на молодежном ЧМЧитать подробнее

Новым главным тренером молодежной сборной России назначен Олег Браташ.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, кадровые перестановки "связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам".

"Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - сказал Третьяк.

55-летний Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее он был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для 60-летнего Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету. В сезоне 2019/20 он входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Молодежная команда под его руководством привлекалась к матчам Евролиги среди национальных команд.

хоккей

Новости по теме

Новости

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн

Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Российская фигуристка Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя рекордами мира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код