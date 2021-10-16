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МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года, сообщает пресс-служба МОК в субботу.

"Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета принимает к сведению планы ФИФА изменить расписание футбольных соревнований и проводить чемпионат мира каждые два года. Ряд международных федераций по другим видам спорта, национальных футбольных федераций, клубов, игроков, ассоциаций игроков и тренеров выразили серьезные оговорки и опасения в отношении планов по увеличению доходов ФИФА", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что инициатива ФИФА может подорвать развитие других видов спорта: тенниса, велоспорта, гольфа, гимнастики, плавания, легкой атлетики, Формулы-1.

МОК подчеркивает, что увеличение числа мужских соревнований в календаре создаст проблемы для дальнейшего продвижения женского футбола.

Кроме этого, предупреждает МОК, увеличение частоты проведения чемпионата мира создаст дополнительную серьезную нагрузку на физическое и психическое здоровье игроков.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, Международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении МОК.

В мае ФИФА выдвинула идею проводить чемпионаты мира чаще - раз в два года, а не раз в четыре года, как это происходит в настоящее время.

ФИФА МОК

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