Поиск

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в 11-м туре РПЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" и "Краснодара" не определили победителя в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший на 9-й минуте. На 84-й минуте игрок "Краснодара" Гжегож Крыховяк реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник "Уфы" Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата, мяч в ворота "Краснодара" стал для нападающего девятым в текущем розыгрыше РПЛ.

"Краснодар" вместе с московским "Локомотивом" делит 5-6 места, команды набрали по 18 очков. "Уфа" наравне с "Уралом" и "Ростовом" замыкает таблицу, имея в активе 9 баллов.

В 12-м туре "Краснодар" сыграет с "Нижним Новгородом", встреча пройдет 23 октября. "Уфа" 24 октября встретится с "Рубином".

Футбол РПЛ Краснодар Уфа

Новости по теме

Новости

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код