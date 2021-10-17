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ЦСКА победил "Урал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение соперникам из "Урала" (Екатеринбург) в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на стадионе "Урала", завершилась со счетом 1:0. Победу столичной команде принес гол Чидера Эджуке, забитый на 52-й минуте.

ЦСКА делит с московским "Динамо" третью и четвертую позиции в таблице чемпионата, у команд по 20 очков. "Урал" идет на 14-м месте, имея в активе 9 очков.

В следующем туре ЦСКА ждет матч против самарских "Крыльев Советов", встреча пройдет 23 октября. "Урал" днем позже сыграет с грозненским "Ахматом".

футбол ЦСКА Урал РПЛ

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