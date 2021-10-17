"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в матче РПЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" (Самара) победил "Нижний Новгород" в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0. Дублем в составе "Крыльев Советов" отметился Владислав Сарвели (36-я и 50-я минуты).

В другом матче игрового дня подмосковные "Химки" на домашнем поле обыграли "Ахмат" (Грозный) с результатом 2:0. Победу "Химкам" принесли Илья Кухарчук (12) и Александр Долгов (90).

На 67-й минуте арбитр показал красную карточку игроку "Ахмата" Марату Быстрову, однако заменил ее на желтую после использования системы VAR.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. "Нижний Новгород" идет 10-м, набрав 14 очков. На одну позицию ниже располагается "Ахмат" (12 очков). "Химки" набрали 11 очков и идут 13-ми.