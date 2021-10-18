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Веснина снялась с Кубка Кремля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила о том, что не выступит в розыгрыше теннисного турнира на Кубок Кремля в Москве.

"К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира "Кубок Кремля", травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире", - написала Веснина в инстаграме.
"Турнирный год 2021 для меня завершен", - констатировала она.

В настоящий момент Веснина является 306-й ракеткой мира. До нее об отказе от участия в Кубке Кремля объявил вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде россиянин Даниил Медведев.

теннис Кубок Кремля

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