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"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды петербургского "Зенита" потерпели поражение от сверстников из туринского "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Прошедшая на поле "Зенита" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов стали Габриэле Мулацци (2-я минута) и Николо Турко (86).

В другом матче группы H лондонский "Челси" со счетом 4:2 дома выиграл у шведского "Мальме".

По итогам трех туров в группе лидирует "Ювентус" (7 очков), далее идут "Челси" (6), "Зенит" (3) и "Мальме" (1).

Групповой этап Юношеской лиги УЕФА проводится по составу и календарю, идентичному с Лигой чемпионов УЕФА. Позднее в среду основные команды сыграют в матчах ЛЧ.

футбол Юношеская лига УЕФА

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