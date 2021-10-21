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Полузащитник Фати продлит контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 1 млрд евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и полузащитник Ансу Фати достигли соглашения о продлении контракта, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года, а сумма отступных за выкуп игрока составит 1 млрд евро.

Официальное подписание контракта запланировано на четверг.

18-летний Фати называется наследником Лионеля Месси, именно он теперь носит футболку под номером 10 после ухода легендарного аргентинца из клуба. В системе "Барселоны" родившийся в Гвинее-Бисау футболист играет с 2012 года. В основной команде дебютировал в 2019 году в возрасте 16 лет.

На счету Фати 15 голов в 47 матчах за основную команду.

футбол ФК Барселона

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