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Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста

Ему грозит до шести лет лишения свободы

Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы в пятницу санкционировал арест зрителя футбольного матча "Спартак" - "Лестер" в Москве, напавшего на журналиста федерального издания.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентина Коршунова на срок до 21 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

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Коршунову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Если его вина будет доказана, футбольному фанату грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

По данным следствия, поздно вечером 20 октября мужчина, находясь на спортивном стадионе, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, применил физическую силу к журналисту, действующему в соответствии с редакционным заданием, а также принуждал его к отказу от видеосъемки.

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"Своими действиями мужчина причинил телесные повреждения журналисту в виде ушиба мягких тканей ушной раковины и ушибов правой скуловой области", - сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Ранее Тушинский суд признал 39-летнего Коршунова виновным в административном правонарушении, выразившемся в нарушение правил поведения зрителем при спортивных соревнованиях. Он был оштрафован на 5 тыс. рублей, запретив ему посещать спортивные соревнования в течение 2 лет.

Сообщалось, что инцидент произошел у выхода из одного из секторов стадиона.

Коршунов ранее являлся главой фан-клуба "Спартака".

Игра прошла 20 октября и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Лестера", представляющего чемпионат Англии. При этом "Спартак" упустил преимущество с разницей в два гола.

футбол Москва

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