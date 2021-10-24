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Футбольный клуб "Ахмат" обыграл "Урал" в чемпионате России

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) победил на своем поле "Урал" (Екатеринбург) в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи - 1:0. Победу грозненскому клубу принес гол Сенина Себаи (71-я минута).

"Ахмат" идет на десятом месте в таблице чемпионата (15) очков. "Урал", у которого 9 очков, замыкает таблицу на 16-м месте.

В 13-м туре "Ахмат" сыграет с "Уфой", а "Урал" встретится с "Химками", обе игры запланированы на 31 октября.

футбол РПЛ Ахмат Урал

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