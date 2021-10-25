"Локомотив" победил "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) на домашней арене обыграл соперников из "Сочи" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Результат игры - 2:1. На 41-й минуте футболист "Сочи" Игорь Юрганов забил в свои ворота. Защитник "Локомотива" Тин Едвай удвоил преимущество московской команды на 49-й минуте. "Сочи" отыграл один мяч благодаря голу Жаозиньо (90+4).

"Локомотив" одержал первую победу после безвыигрышной серии в чемпионате, по ходу которой в четырех турах команда потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

"Локомотив", "Сочи" и "Краснодар" делят 4-6 места в таблице, у команд по 21 очку.

В следующем туре "Сочи" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", игра пройдет 31 октября. "Локомотив" днем ранее сыграет гостевой матч с "Нижним Новгородом".