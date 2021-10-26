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Овечкин довел до 737 число голов в карьере в НХЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:5 (4:1, 2:3, 1:1) в пользу "Вашингтона". Две шайбы в его составе провел российский форвард Александр Овечкин, что позволило хоккеисту довести число голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 737.

В настоящее время Овечкин занимает пятое место в списке самых результативных игроков в истории лиги. 14 октября он опередил канадца Марселя Дионна, у которого 731 гол. Следующий ориентир – американец Бретт Халл: на счету завершившего в 2005 году игрока 741 гол.

Сам Овечкин играет в НХЛ как раз с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе 36-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

хоккей Александр Овечкин

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