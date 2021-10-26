Старт клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве перенесен на вторник из-за COVID-19

Финиширует турнир в четверг вместо пятницы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов в Москве стартует на день раньше, 26 октября, сообщает пресс-служба турнира.

"С целью соблюдения ограничений, введенных властями Москвы, оргкомитет Клубного Мундиалито-2021 принял решение об изменении расписания турнира. Соревнования начнутся во вторник, 26 октября", - говорится в сообщении.

В совместном заявлении Всемирной организации пляжного футбола и оргкомитета турнира говорится, что главным приоритетом было "сохранить турнир и обеспечить командам, которые приложили большие усилия, чтобы быть здесь, наилучшие условия, которые согласуются с указаниями московских органов здравоохранения".

Во вторник команды проведут матчи первого тура группового этапа. На 27 октября запланировано две игровые сессии по четыре встречи, а завершится турнир 28 октября, когда состоятся финал, а также матчи за третье, пятое и седьмое места.

Изначально турнир должен был пройти с 27 по 30 октября.

В соревновании выступят московские "Локомотив" и "Спартак", португальская "Брага", испанский "Леванте", бразильский "Васко да Гама", парагвайский "Насьональ", японский "Токио Верди" и белорусское "Динамо Минск".

Матчи пройдут на "ЦСКА Арене".

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В это время будет приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе. Исключением станут учреждения, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, которые отражены в указе президента РФ.

Приостанавливается работа предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Исключение - аптеки и продуктовые магазины: они продолжат работу в Москве в период этих нерабочих дней. Остальные заведения не будут работать.