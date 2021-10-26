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Умер экс-наставник "Глазго Рейнджерс" Уолтер Смит

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер шотландского футбольного клуба "Глазго Рейнджерс" Уолтер Смит ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщается на сайте ФК.

"Практически невозможно описать то, что Уолтер значил для каждого из нас в "Рейнджерс". Его характер и лидерство были непревзойденными и надолго останутся в памяти всех, с кем он работал в течение двух сроков в качестве главного тренера команды", - приводятся слова председателя совета директоров клуба Дугласа Парка.

Уолтер Смит работал главным тренером "Глазго Рейнджерс" с 1991 по 1998 и 2007 по 2011 годы, под его руководством команда десять раз выиграла чемпионат Шотландии. В сезоне-2007/08 клуб дошел до финала Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы УЕФА), где уступил петербургскому "Зениту".

Помимо этого, он возглавлял юношескую, молодежную и главную сборную Шотландии, английский "Эвертон", а также был помощником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

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