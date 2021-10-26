Назван состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом игроков, которые вызваны для участия в первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла в Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), приглашения получили следующие игроки:



Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Владимир Галкин ("Автомобилист").

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба - "Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Семен Чистяков ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо" М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров ("Салават Юлаев"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - "Ак Барс"), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - "Динамо" М), Никита Тертышный ("Трактор"), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все – СКА), Илья Федотов ("Торпедо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Василий Пономарев ("Спартак").

На финском этапе сборная России сыграет под руководством наставника молодежной команды Олега Браташа (новый тренерский штаб национальной команды во главе с Алексеем Жамновым будет работать на последующих этапах). Помогать ему, в частности будут Сергей Зубов, Александр Титов, Олег Знарок (в качестве тренера-консультанта).

В рамках Кубка Карьяла 11 ноября сборная России сыграет с Финляндией (начало – 19:30 мск), 13 ноября – со Швецией (15:00), 14 ноября – с Чехией (14:30).

Россия – действующий победитель Еврохоккейтура.