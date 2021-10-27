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ВАДА обвинило украинский комитет в нарушениях антидопингового кодекса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) причастен к действиям, противоречащим международным стандартам тестирования, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Заявление было обнародовано по итогам расследования, получившего название "Операция Геркулес". В нем, в частности, отмечается, что НАДЦУ с 2012 года проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. Это идет вопреки кодексу ВАДА, подчеркивается в тексте обращения.

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Директор департамента расследований (I&I) ВАДА Гюнтер Янгер заявил о наличии доказательств того, что НАДЦУ заранее связывался со спортсменами напрямую или через их тренеров для того, чтобы они на следующий день прибыли на сдачу тестов на допинг.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто практикует это перед важными международными соревнованиями. И были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в центре в ожидании тестирования", - отметил Янгер.

Кроме того, по его словам, украинская сторона сознательно предоставила образцы шести проб, взятых в соревновательный период, указав, что они были взяты во внесоревновательный период.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти образцы были представлены для того, чтобы выполнить соответствующую норму допинг-тестов для участия в Олимпиаде-2020 в Токио", - отметил Янгер.

В заявлении говорится, что ввиду серьезности обвинений и риска, связанного с продолжением несоблюдения правил антидопингового кодекса со стороны НАДЦУ, в Комитет по соответствию ВАДА, а также департамент тестирования ВАДА была направлена информация для принятия мер.

ВАДА Украина

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