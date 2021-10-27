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Руководство антидопингового комитета Украины ушло в отставку после обвинений ВАДА

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Директор Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку на фоне обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства в нарушении кодекса ВАДА.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАЦУ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому сегодня директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", - написал в фейсбуке министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

СпортВАДА обвинило украинский комитет в нарушениях антидопингового кодексаЧитать подробнее

"Мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила", - добавил он.

Ранее ВАДА заявило о выявленных нарушениях кодекса Всемирного антидопингового агентства со стороны НАДЦУ. В ходе расследования, получившего название "Операция Геркулес", выяснилось, что украинская сторона с 2012 года проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. Тестирования, противоречащие международным стандартам, проводились, как правило, в преддверии международных крупных турниров.

Кроме того, по его словам, НАДЦУ сознательно предоставил образцы шести проб, взятых в соревновательный период, указав, что они были взяты во внесоревновательный период. Это было сделано для того, чтобы выполнить соответствующую норму допинг-тестов для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

ВАДА Украина

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